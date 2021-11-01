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Силам безопасности Турции сдались свыше 170 террористов

Силам безопасности Турции сдались свыше 170 террористов Турецким силам безопасности сдались еще четверо членов террористической организации PKK.
В регионе
1 ноября 2021 г. 07:28
Силам безопасности Турции сдались свыше 170 террористов

Турецким силам безопасности сдались еще четверо членов террористической организации PKK.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает МВД республики.

Было установлено, что боевики присоединились к группировке в 2013-2015 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Сирии и Ирака.

Отмечается, что они сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.

Таким образом, число членов террористической организации РКК, которые добровольно сложили и сдались властям в этом году, достигло до 171 человека.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Türkiyədə təslim olan PKK üzvlərinin sayı 171 nəfərə çatıb

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