Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменистаном

Китай готов совместно с Туркменистаном углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики.

Как передает Report, об этом говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твердо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу "Один пояс, один путь" с целью построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана", - отмечается в поздравлении.

Председатель КНР подчеркнул, что между Ашхабадом и Пекином достигнуты важные договоренности по многогранному сотрудничеству и определен новый этап развития китайско-туркменских отношений. Он также пожелал развития и процветания Туркменистану, а его народу - счастья и благополучия.