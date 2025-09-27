Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменистаном

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 06:54
    Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменистаном

    Китай готов совместно с Туркменистаном углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики.

    Как передает Report, об этом говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

    "Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твердо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу "Один пояс, один путь" с целью построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана", - отмечается в поздравлении.

    Председатель КНР подчеркнул, что между Ашхабадом и Пекином достигнуты важные договоренности по многогранному сотрудничеству и определен новый этап развития китайско-туркменских отношений. Он также пожелал развития и процветания Туркменистану, а его народу - счастья и благополучия.

