İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Si Cinpin Türkmənistanla münasibətləri dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 07:18
    Si Cinpin Türkmənistanla münasibətləri dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Çin Türkmənistanla birlikdə siyasi qarşılıqlı etimadı dərinləşdirməyə və bir-birini qətiyyətlə dəstəkləməyə hazırdır

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Neytral Türkmənistan" rəsmi qəzetində yayımlanan ÇXR sədri Si Cinpinin Müstəqillik Günü münasibətilə türkmənistanlı həmkarı Serdar Berdiməhəmmədova ünvanladığı təbrik mətnində qeyd olunub.

    "Çin tərəfi Türkmənistan tərəfi ilə birlikdə siyasi qarşılıqlı etimadı dərinləşdirməyə, bir-birini qətiyyətlə dəstəkləməyə, inkişaf strategiyalarının uzlaşdırılmasına töhfə verməyə, Çin və Türkmənistan arasında vahid tale birliyinin qurulması məqsədilə "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünü təşviq etməyə hazırdır", - təbrikdə vurğulanıb..

    ÇXR sədri Aşqabad və Pekin arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq üzrə mühüm razılaşmaların əldə edildiyini və Çin-Türkmənistan münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələnin müəyyənləşdirildiyini vurğulayıb.

    Aşqabad Çin-Türkmənistan təbrik
    Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменистаном

    Son xəbərlər

    07:18

    Si Cinpin Türkmənistanla münasibətləri dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    06:48

    Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq

    Digər ölkələr
    06:19

    Tramp administrasiyası 4 milyard dollarlıq xarici yardımı donduracaq

    Digər ölkələr
    05:45

    Çin "Fengyun-3H" meteoroloji peykini uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:19

    CNN: Tramp Ali Məhkəmədən vətəndaşlıqla bağlı qadağasının nəzərdən keçirilməsini xahiş edib

    Digər ölkələr
    04:39
    Foto

    BMT-də keçirilən iclasda Azərbaycanın milli bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    04:16

    "NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

    Digər ölkələr
    03:54

    Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    03:23

    Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti