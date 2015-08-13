Швейцария сняла санкции с Ирана

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ C сегодняшнего дня вступило в силу решение Швейцарии о снятии санкций с Ирана. Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Швейцария ввела санкции в отношении Ирана в феврале 2007 года. В начале 2014 года, однако, часть запретов и ограничений была ослаблена в ответ на подписание в ноябре 2014 года в Женеве совместного плана действий.

Напомним, Иран и "шестерка" завершили 14 июля многолетние переговоры, по итогам которых в Вене был согласован совместный всеобъемлющий план действий, состоящий из основного документа и пяти технических приложений.