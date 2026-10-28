Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношения

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудили азербайджано-турецкие отношения.

Об этом Report сообщили в ТюркПА.

Джевдет Йылмаз подчеркнул необходимость укрепления дружественных и братских отношений, а также стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией. Он отметил, что Азербайджан и Турция, поддерживая друг друга, должны как независимые, сильные и могущественные государства служить опорой тюркского мира.

Рамиль Гасан, в свою очередь, отметил, что развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, взаимное уважение, а также дальнейшее укрепление политики, проводимой под руководством лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, имеют огромное значение.

Он особо подчеркнул, что Азербайджан и Турция играют роль знаменосца для других тюркских государств.