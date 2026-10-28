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    Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношения

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 17:51
    Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношения

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз обсудили азербайджано-турецкие отношения.

    Об этом Report сообщили в ТюркПА.

    Джевдет Йылмаз подчеркнул необходимость укрепления дружественных и братских отношений, а также стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией. Он отметил, что Азербайджан и Турция, поддерживая друг друга, должны как независимые, сильные и могущественные государства служить опорой тюркского мира.

    Рамиль Гасан, в свою очередь, отметил, что развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, взаимное уважение, а также дальнейшее укрепление политики, проводимой под руководством лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, имеют огромное значение.

    Он особо подчеркнул, что Азербайджан и Турция играют роль знаменосца для других тюркских государств.

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан Джевдет Йылмаз Азербайджано-турецкие отношения
    Ramil Həsən Cevdet Yılmazla Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edib
    TURKPA chief, Turkish vice president discuss Azerbaijan–Türkiye ties
    44 filmi
    44 filmi

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