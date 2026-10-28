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    SIMA İmza будет применяться для подачи заявок на ипотеку

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 17:51
    SIMA İmza будет применяться для подачи заявок на ипотеку

    По инициативе Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ) при подаче заявок на ипотечные кредиты будет применяться технология распознавания лиц SİMA İmza.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.

    Такой подход обеспечит безопасность и прозрачность процесса, предотвратит злоупотребления при подаче заявок на ипотечные кредиты и риск внешнего вмешательства в процесс.

    Инструкция по подаче заявки размещена в соответствующем разделе портала MyGov.

    Дополнительную информацию об изменениях и нововведениях можно получить в колл-центре ИКГФ по номеру 1549.

    Asan Imza Ипотечное кредитование
    Fond: İpoteka kreditində SİMA rəqəmsal imzanın üztanıma texnologiyası tətbiq ediləcək
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