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    ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 17:28
    ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине

    Евросоюз не будет возобновлять импорт российского газа, в том числе через газопровод "Северный поток", поскольку действующее законодательство предусматривает полный отказ от поставок российского ископаемого топлива.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    "У нас действует законодательство, которое не позволяет возобновить импорт ископаемого топлива, в частности газа, из России", - заявила она, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы "Северного потока" после завершения войны в Украине.

    Пиньо напомнила, что именно Россия первоначально прекратила поставки газа в Европу. По ее словам, зависимость от российских ископаемых видов топлива продемонстрировала серьезную уязвимость, поскольку энергоресурсы использовались как инструмент политического давления.

    "Мы слишком хорошо знаем издержки зависимости от России в вопросе закупок ископаемого топлива. Эти поставки использовались как оружие, и мы заплатили за это цену", - сказала она.

    Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен напомнила, что ЕС поэтапно прекращает импорт российского газа и СПГ, а последние поставки должны завершиться к концу 2027 года.

    "Независимо от того, что произойдет, мы поэтапно отказываемся от российского газа и СПГ на европейском рынке", - сказала она.

    Заявления прозвучали на фоне сообщений об обсуждениях между США и Россией перспектив возобновления работы "Северного потока" и поставок российского газа в Европу после войны.

    Российско-украинский конфликт Паула Пиньо Анна-Кайса Итконен Европейский союз (ЕС)
    Aİ Ukraynadakı müharibənin nəticəsindən asılı olmayaraq Rusiya qazının idxalını istisna edir
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