ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине

Евросоюз не будет возобновлять импорт российского газа, в том числе через газопровод "Северный поток", поскольку действующее законодательство предусматривает полный отказ от поставок российского ископаемого топлива.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

"У нас действует законодательство, которое не позволяет возобновить импорт ископаемого топлива, в частности газа, из России", - заявила она, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы "Северного потока" после завершения войны в Украине.

Пиньо напомнила, что именно Россия первоначально прекратила поставки газа в Европу. По ее словам, зависимость от российских ископаемых видов топлива продемонстрировала серьезную уязвимость, поскольку энергоресурсы использовались как инструмент политического давления.

"Мы слишком хорошо знаем издержки зависимости от России в вопросе закупок ископаемого топлива. Эти поставки использовались как оружие, и мы заплатили за это цену", - сказала она.

Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен напомнила, что ЕС поэтапно прекращает импорт российского газа и СПГ, а последние поставки должны завершиться к концу 2027 года.

"Независимо от того, что произойдет, мы поэтапно отказываемся от российского газа и СПГ на европейском рынке", - сказала она.

Заявления прозвучали на фоне сообщений об обсуждениях между США и Россией перспектив возобновления работы "Северного потока" и поставок российского газа в Европу после войны.