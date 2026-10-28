ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине
- 28 октября, 2026
- 17:28
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Евросоюз не будет возобновлять импорт российского газа, в том числе через газопровод "Северный поток", поскольку действующее законодательство предусматривает полный отказ от поставок российского ископаемого топлива.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.
"У нас действует законодательство, которое не позволяет возобновить импорт ископаемого топлива, в частности газа, из России", - заявила она, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы "Северного потока" после завершения войны в Украине.
Пиньо напомнила, что именно Россия первоначально прекратила поставки газа в Европу. По ее словам, зависимость от российских ископаемых видов топлива продемонстрировала серьезную уязвимость, поскольку энергоресурсы использовались как инструмент политического давления.
"Мы слишком хорошо знаем издержки зависимости от России в вопросе закупок ископаемого топлива. Эти поставки использовались как оружие, и мы заплатили за это цену", - сказала она.
Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен напомнила, что ЕС поэтапно прекращает импорт российского газа и СПГ, а последние поставки должны завершиться к концу 2027 года.
"Независимо от того, что произойдет, мы поэтапно отказываемся от российского газа и СПГ на европейском рынке", - сказала она.
Заявления прозвучали на фоне сообщений об обсуждениях между США и Россией перспектив возобновления работы "Северного потока" и поставок российского газа в Европу после войны.