АЖД: Новые электропоезда из Китая будут курсировать на маршруте Баку–Газах–Баку

Новые электропоезда, приобретаемые ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по контракту с китайской компанией CRRC Zhuzhou Locomotive, планируется задействовать преимущественно на маршруте Баку–Газах–Баку.

Как сообщили Report в АЖД, это позволит перенаправить поезда, курсирующие на данном направлении, на другие маршруты.

В компании подчеркнули, что закупка новых поездов обеспечит обновление вагонного парка и его более рациональное распределение, а также откроет возможность для организации пассажирских перевозок по дополнительным маршрутам.

При этом поэтапное восстановление пассажирского сообщения до 2030 года по направлениям Ялама, Минджеван и Астара, а также запуск маршрута Баку-Ханкенди не предусматривают непосредственную эксплуатацию четырех новых поездов. Эти планы будут реализованы за счет расширения парка и перераспределения имеющегося подвижного состава.

"АЖД продолжит работу по удовлетворению растущего спроса на перевозки, повышению качества обслуживания и расширению железнодорожного сообщения", - говорится в информации.

Напомним, 27 октября 2026 года АЖД подписало контракт с китайской компанией CRRC Zhuzhou Locomotive на приобретение четырех пассажирских поездов. Каждый состав будет включать семь вагонов и 434 сидячих места трех классов - первого, бизнес и стандартного.

Длина поезда составит около 135 метров. Максимальная эксплуатационная скорость - 140 км/ч, конструктивная - 160 км/ч. Поставка предусмотрена в течение двух лет.