В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинии

В Азербайджане в целях обеспечения доступа к ипотечным кредитам большего числа граждан, нуждающихся в жилье, дальнейшего повышения прозрачности рабочих процессов, а также предотвращения случаев злоупотреблений были внесены изменения в правила выдачи ипотечных кредитов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Согласно изменениям, лицо, не являющееся арендатором по действующему договору аренды, заключенному с Фондом в рамках механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством их продажи, сможет воспользоваться ипотечным кредитом в качестве основного заемщика.

Наряду с этим, при обращении за ипотечными кредитами по инициативе Фонда будет применяться технология цифровой подписи SIMA. Благодаря новому решению граждане смогут подтверждать свои обращения с помощью функционала биометрической идентификации SIMA İmza.