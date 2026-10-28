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    В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинии

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 17:34
    В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинии

    В Азербайджане в целях обеспечения доступа к ипотечным кредитам большего числа граждан, нуждающихся в жилье, дальнейшего повышения прозрачности рабочих процессов, а также предотвращения случаев злоупотреблений были внесены изменения в правила выдачи ипотечных кредитов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

    Согласно изменениям, лицо, не являющееся арендатором по действующему договору аренды, заключенному с Фондом в рамках механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством их продажи, сможет воспользоваться ипотечным кредитом в качестве основного заемщика.

    Наряду с этим, при обращении за ипотечными кредитами по инициативе Фонда будет применяться технология цифровой подписи SIMA. Благодаря новому решению граждане смогут подтверждать свои обращения с помощью функционала биометрической идентификации SIMA İmza.

    Ипотечное кредитование Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) SIMA
    Azərbaycanda dövlətdən kirayəyə mənzil götürmüş şəxs ipoteka krediti ala bilməyəcək
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