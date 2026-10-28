Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 17:30
    В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали

    Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в подмосковном Ногинске, в результате чего пострадали пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

    Автобус двигался по маршруту Вокзал - Починки. Всего в салоне находились 12 человек.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Автобусы Россия
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:51
    SIMA İmza будет применяться для подачи заявок на ипотеку
    Финансы
    17:51
    Рамиль Гасан обсудил с Джевдетом Йылмазом азербайджано-турецкие отношения
    Внешняя политика
    17:39
    АЖД: Новые электропоезда из Китая будут курсировать на маршруте Баку–Газах–Баку
    Инфраструктура
    17:34
    В Азербайджане изменились правила выдачи ипотечных кредитов по гослинии
    Финансы
    17:30
    В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали
    В регионе
    17:28
    ЕС исключает импорт российского газа независимо от исхода войны в Украине
    Другие страны
    17:22
    AФФА наказала игроков молодежных команд "Сабах" и "Карабах"
    Футбол
    17:15
    Путин: Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли в АЭС "Аккую"
    Энергетика
    17:09
    Названы знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх
    Индивидуальные
    Лента новостей