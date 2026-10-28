В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали

Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в подмосковном Ногинске, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Автобус двигался по маршруту Вокзал - Починки. Всего в салоне находились 12 человек.