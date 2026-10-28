В Подмосковье автотобус столкнулся с грузовиком, пять человек пострадали
В регионе
- 28 октября, 2026
- 17:30
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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в подмосковном Ногинске, в результате чего пострадали пять человек.
Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Автобус двигался по маршруту Вокзал - Починки. Всего в салоне находились 12 человек.
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