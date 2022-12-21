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Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек

Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек Численность ВС России нужно довести до 1,5 млн человек.
В регионе
21 декабря 2022 г. 17:04
Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек

Численность ВС России нужно довести до 1,5 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в ходе коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он также отметил, что число военнослужащих-контрактников нужно увеличить до 695 тыс. человек.

Ранее Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек отправились служить добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В ряды Вооруженных сил были призваны 300 тыс. человек. Из них 150 тыс. проходят подготовку на военных полигонах.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqu: "Rusiya Silahlı Qüvvələrinin sayı 1,5 milyon nəfərə çatdırılmalıdır"

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