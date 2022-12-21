Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек

Численность ВС России нужно довести до 1,5 млн человек.

Численность ВС России нужно довести до 1,5 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в ходе коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он также отметил, что число военнослужащих-контрактников нужно увеличить до 695 тыс. человек.

Ранее Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек отправились служить добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В ряды Вооруженных сил были призваны 300 тыс. человек. Из них 150 тыс. проходят подготовку на военных полигонах.