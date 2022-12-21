Шойгу призвал довести численность российских ВС до 1,5 млн человек

Численность ВС России нужно довести до 1,5 млн человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в ходе коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Он также отметил, что число военнослужащих-контрактников нужно увеличить до 695 тыс. человек.
Ранее Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек отправились служить добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В ряды Вооруженных сил были призваны 300 тыс. человек. Из них 150 тыс. проходят подготовку на военных полигонах.