Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 16:14
    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и Север-Юг не будет

    Зангезурский коридор и транспортный коридор "Север-Юг" не будут составлять друг другу конкуренцию.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.

    "Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование - нужны для того, чтобы Азербайджан соединился со своими районами, появились транспортные коридоры для торговли между странами", - сказал он.

    Шойгу напомнил, что коридор "Север-Юг" является соединением портов глубокого Юга с Северным Ледовитым океаном, с Северным морским путем.

    "Я ничего плохого в этом не вижу, и конкуренции - что-то кто-то повезет в обход, мимо, - [нет]", - указал Шойгу. Он подчеркнул, что Россия - огромная страна с очень развитой транспортной магистралью, а "любая дорога - это всегда хорошо", - сказал он.

    Сергей Шойгу МТК "Север-Юг" Зангезурский коридор

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей