Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
По его словам, в рамках частичной мобилизации было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня.
Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.
Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.
"На полигонах 218 тыс. мобилизованных совершенствуют свою подготовку. Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции уделяется особое внимание", - отметил министр обороны.
Отметим, что ранее Шойгу говорил о том, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов.