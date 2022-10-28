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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ.
В регионе
28 октября 2022 г. 18:16
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в рамках частичной мобилизации было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня.

Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.

Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

"На полигонах 218 тыс. мобилизованных совершенствуют свою подготовку. Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции уделяется особое внимание", - отметил министр обороны.

Отметим, что ранее Шойгу говорил о том, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов.

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