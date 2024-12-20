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Шмыгаль: Украина остановит транзит газа из РФ 1 января 2025 года

Шмыгаль: Украина остановит транзит газа из РФ 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года, так как срок 5-летнего контракта истекает.
В регионе
20 декабря 2024 г. 17:56
Шмыгаль: Украина остановит транзит газа из РФ 1 января 2025 года

Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года, так как срок 5-летнего контракта истекает.

Как передает Report, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе выступления в Верховной раде.

"Мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - сказал он.

По его словам, возобновление транзита через украинскую газотранспортую сеть будет возможно по запросу Еврокомиссии, если это будет не российский газ. Что касается нефти, то, по словам премьер-министра, Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с Европейской энергетической хартией.

Украина ввела запрет на любые торговые операции с Россией в феврале 2022 года, за исключением транзита газа и нефти. Транзитное соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет.

По данным украинских СМИ, в ноябре этого года "Нафтогаз" получил от "Газпрома" последний транш за транзит в декабре в сумме около $70 млн.

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Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine will stop Russian gas transit on first day of 2025

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