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Шмыгаль: Украина и ЕС подписали меморандум о выделении помощи на 18 млрд евро

Шмыгаль: Украина и ЕС подписали меморандум о выделении помощи на 18 млрд евро Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.
В регионе
16 января 2023 г. 14:59
Шмыгаль: Украина и ЕС подписали меморандум о выделении помощи на 18 млрд евро

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Как передает Report, об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.

"На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 млрд евро", - отметил он.

Шмыгаль сообщил, что эта помощь поможет "сохранить макроэкономическую стабильность в будущем".

В прошлом году пресс-служба Минфина Украины сообщала, что Киев получил еще 2,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Общая сумма предоставленной помощи с 24 февраля достигла 6,7 млрд евро.

В 2023 году пресс-секретарь ЕК Дана Спинан заявила, что Еврокомиссия будет перечислять макрофинансовую помощь Украине на 18 млрд евро каждый месяц.

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Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine, EU ink memo on allocation of €18B assistance
Версия на азербайджанском языке Şmıqal: “Ukrayna və Aİ 18 milyard avroluq yardımın ayrılmasına dair memorandum imzalayıb”

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