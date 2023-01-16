Шмыгаль: Украина и ЕС подписали меморандум о выделении помощи на 18 млрд евро

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.
Как передает Report, об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.
"На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 млрд евро", - отметил он.
Шмыгаль сообщил, что эта помощь поможет "сохранить макроэкономическую стабильность в будущем".
В прошлом году пресс-служба Минфина Украины сообщала, что Киев получил еще 2,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Общая сумма предоставленной помощи с 24 февраля достигла 6,7 млрд евро.
В 2023 году пресс-секретарь ЕК Дана Спинан заявила, что Еврокомиссия будет перечислять макрофинансовую помощь Украине на 18 млрд евро каждый месяц.