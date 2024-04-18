Шмыгаль: Если Россия победит - начнется Третья мировая

"Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, то начнется Третья мировая война, и призвал Конгресс США принять законопроект о военной помощи.

"Если Украина потерпит поражение в войне с Россией, то начнется Третья мировая война, и призвал Конгресс США принять законопроект о военной помощи.

Как передает Report, об этом ВВС заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он выразил осторожный оптимизм по поводу того, что американские законодатели примут законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов Киеву.

Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по этому законопроекту в субботу.

"Эти деньги нужны нам вчера, не завтра, не сегодня", - сказал он.

"Если Украина проиграет… Глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности. Будет много конфликтов, много таких войн, и в конце концов это может привести к Третьей мировой войне", - добавил Шмыгаль.