    Школы Кыргызстана переходят на режим экономии электроэнергии

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 14:31
    Школы Кыргызстана переходят на режим экономии электроэнергии

    В образовательных учреждениях Кыргызстана вводятся меры экономии электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщает Казинформ, со ссылкой на министерство просвещения Кыргызстана.

    По информации ведомства, после завершения всех уроков электроснабжение в школах должно быть полностью отключено не позднее чем через 60 минут, необходимых для уборки классов и помещений.

    "Данное ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе к общежитиям", - отметили в ведомстве.

    Ранее правительство уже ввело ограничения на использование электроэнергии в административных государственных учреждениях. Согласно этим правилам, внутреннее и наружное освещение, а также использование электроприборов ограничивается в период с 18:00 до 06:00 часов по местному времени.

    Кыргызстан министерство просвещения элекетроэнергия экономия школы

    Лента новостей