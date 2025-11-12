Школы Кыргызстана переходят на режим экономии электроэнергии

В образовательных учреждениях Кыргызстана вводятся меры экономии электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщает Казинформ, со ссылкой на министерство просвещения Кыргызстана.

По информации ведомства, после завершения всех уроков электроснабжение в школах должно быть полностью отключено не позднее чем через 60 минут, необходимых для уборки классов и помещений.

"Данное ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе к общежитиям", - отметили в ведомстве.

Ранее правительство уже ввело ограничения на использование электроэнергии в административных государственных учреждениях. Согласно этим правилам, внутреннее и наружное освещение, а также использование электроприборов ограничивается в период с 18:00 до 06:00 часов по местному времени.