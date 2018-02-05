Школьник погиб под снежной лавиной в Татарстане

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Девятиклассник погиб под снежной лавиной в Татарстане. Как передает Report, об этом сообщает МЧС по республике.

ЧП произошло в деревне Данауровка Чистопольского района. 15-летний подросток и трое его одноклассников гуляли вдоль оврага в конце улицы Пушкина. В какой-то момент мальчик оступился и стал падать вниз, на дно оврага. За ним покатился снеговой вал и засыпал его.

Школьника нашли не сразу, поэтому он уже не дышал. Прибывшие на место медики и отряд спасателей констатировали смерть мальчика.