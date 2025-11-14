В ДТП с автобусом в Пермском крае РФ погибли шестеро, пострадали 15 человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае РФ, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 получили различные травмы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибли шесть, пострадали 15 человек.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.

Согласно предварительной информации, причиной ДТП стал выезд автобуса на встречную полосу.