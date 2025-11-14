В ДТП с автобусом в Пермском крае РФ погибли шестеро, пострадали 15 человек
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 22:18
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае РФ, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 получили различные травмы.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"На 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибли шесть, пострадали 15 человек.
В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.
Согласно предварительной информации, причиной ДТП стал выезд автобуса на встречную полосу.
Последние новости
22:18
В ДТП с автобусом в Пермском крае РФ погибли шестеро, пострадали 15 человекВ регионе
22:13
Видео
В Баку произошел пожар на крыше 9-этажного зданияПроисшествия
21:57
В МИД Румынии выразили протест РФ из-за нарушения воздушного пространстваДругие страны
21:40
Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армииДругие страны
21:21
Фото
В Стокгольме из-за наезда автобуса на остановку погибли три человекаДругие страны
21:08
Фото
В Азербайджане при поддержке Baku Media Center успешно завершены съемки сериала VIVANTKультурная политика
20:59
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Гран-при в ХорватииИндивидуальные
20:55
Глава МИД Дании предложил онлайн-хейтерам встретиться вживуюДругие страны
20:45