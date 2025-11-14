İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Rusiyada ağır yol qəzasında altı nəfər ölüb

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 22:38
    Rusiyada ağır yol qəzasında altı nəfər ölüb

    Rusiyanın Perm diyarında marşrut üzrə hərəkət edən avtobus yük maşını ilə toqquşub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə TASS-a bölgədəki təcili yardım xidmətləri məlumat verib.

    Agentliyin mənbəyi bildirib ki, R-243 Kostroma-Şarya-Kirov-Perm yolunun 55-ci kilometrliyində yük maşını sərnişin mikroavtobusu toqquşub. Qəzada altı nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb.

    Regional İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti ölənlər arasında yetkinlik yaşına çatmayan uşağın da olduğunu bildirib.

    İlkin məlumata görə, qəzaya avtobusun qarşı zolağa çıxması səbəb olub.

    Rusiya perm Qəza
    В ДТП с автобусом в Пермском крае РФ погибли шестеро, пострадали 15 человек

