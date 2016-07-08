Шесть станций московского метро временно закрыты из-за пожара

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ На Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за технических неполадок приостановлено движение поездов от станции "Котельники" до станции "Кузьминки". Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе метрополитена Москвы.

Причиной прекращения движения поездов на этом отрезке назвали отсутствие напряжения.

Ранее, на наземной станции метро "Выхино" произошел пожар - в административном помещении на станции загорелся электрокабель. В результате выгорело около 100 квадратных метров площади, однако никто не пострадал.

Для пассажиров запущены бесплатные автобусы.