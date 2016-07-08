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    Шесть станций московского метро временно закрыты из-за пожара

    В результате пожара на наземной станции метро Выхино выгорело около 100 квадратных метров

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ На Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за технических неполадок приостановлено движение поездов от станции "Котельники" до станции "Кузьминки". Как сообщает Report, об этом заявили в  пресс-службе метрополитена Москвы. 

    Причиной прекращения движения поездов на этом отрезке назвали отсутствие напряжения.

    Ранее, на наземной станции метро "Выхино" произошел пожар - в административном помещении на станции загорелся электрокабель. В результате выгорело около 100 квадратных метров площади, однако  никто не пострадал.

    Для пассажиров запущены бесплатные автобусы. 

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