Трое граждан Армении задержаны в Грузии за попытку сбыта ядерного материала

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Грузии задержала трех граждан Армении и трех граждан Грузии за попытку незаконного сбыта ядерного материала.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил следователь по особо важным делам СГБ Савле Мотиашвили на брифинге.

По информации СГБ, задержанные пытались продать уран (U 238) за 200 млн. долларов США.

"Они были задержаны на факте совершения преступления. В доме одного из задержанных изъят заводской транспортный контейнер с ураном (U 238). С учетом мощности дозы радиоактивного (гама) излучения и самого источника, согласно проведенной радиологической экспертизы, изъятое вещество опасно для здоровья и жизни человека.

Следствие ведется по факту недолжного обращения и сбыта ядерного материала (ч.1 ст. 230 УКГ, что предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет). 16 апреля тбилисский городской суд избрал всем шестерым задержанным заключение в качестве меры предварительного задержания", - заявил Мотиашвили.

Следствие ведет главное следственное управление Департамента контрразведки СГБ Грузии.