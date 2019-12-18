Шесть человек пострадали в результате инцидента на границе Таджикистана и Кыргызстана

В конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадали 6 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.

ПО информации погранслужбы Кыргызстана, на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился.

"Кроме того, различные травмы получили 4 человека, среди которых 3 военнослужащих внутренних войск МВД Кыргызстана и 1 гражданин республики. Всем им оказана медицинская помощь", - заявили в погранведомстве.

По данным ГПС, приостановленные из-за эскалации конфликта переговоры между официальными представителями двух стран возобновились.