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Шеф ЦРУ попросил главу турецкой разведки помочь с урегулированием проблемы Ирана и Израиля

Шеф ЦРУ попросил главу турецкой разведки помочь с урегулированием проблемы Ирана и Израиля Состоялся телефонный разговор между главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.
В регионе
14 апреля 2024 г. 20:19
Шеф ЦРУ попросил главу турецкой разведки помочь с урегулированием проблемы Ирана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Как передает Report, об этом сообщило издание TRT Haber.

Глава американской разведки в праздничный день попросил турецкого коллегу выступить посредником в деле о предполагаемом нападении Ирана на Израиль.

Калын и Бернс обменялись мнениями по переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

После телефонного разговора глава MİT связался с представителями ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ MİT rəisindən İsrail-İran arasındakı gərginlikdə vasitəçi olmasını istəyib

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