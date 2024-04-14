Шеф ЦРУ попросил главу турецкой разведки помочь с урегулированием проблемы Ирана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.
Как передает Report, об этом сообщило издание TRT Haber.
Глава американской разведки в праздничный день попросил турецкого коллегу выступить посредником в деле о предполагаемом нападении Ирана на Израиль.
Калын и Бернс обменялись мнениями по переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
После телефонного разговора глава MİT связался с представителями ХАМАС.