Шалва Папуашвили: Саакашвили не подпадает под амнистию политических оппонентов властей Грузии

Шалва Папуашвили: Саакашвили не подпадает под амнистию политических оппонентов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет помилован в контексте предложенного нынешним президентом Грузии Михаилом Кавелашвили помилования политических оппонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, помилование не распространяется на Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины.

"Недопустимо участие в выборах в Грузии гражданина Украины", - отметил Шалва Папуашвили.

Отметим, что восемь лидеров грузинских оппозиционных партий были арестованы судом сроком от семи до восьми месяцев за отказ явиться на заседание временной следственной парламентской комиссии для дачи показаний.

На прошлой неделе Кавелашвили выступил с предложением о готовности помиловать этих политиков в случае, если они обратятся к нему с прошением и примут участие в предстоящих в октябре местных выборах.