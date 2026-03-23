Шахбаз Шариф встретится с Путиным в Москве
- 23 марта, 2026
- 03:22
Новая дата визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию будет определена в первой половине 2026 года.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в России Фейсал Ниаз Тирмизи в интервью газете "Известия".
"Мы работаем над этим. Надеемся, что новые даты будут объявлены в первой половине этого года, примерно в апреле–июне", - сказал он.
По словам посла, в ходе визита состоятся прямые переговоры между премьер-министром Пакистана и президентом России Владимиром Путиным.
