    Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от статуса ядерной страны

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва заявил, что его страна никогда не откажется от статуса ядерной державы.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    "Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый", - отмтеил он.

    По словам политика, власти КНДР намерены это делать, "чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия".

    Ким Чен Ын также назвал страну, которая официально признается властями враждебной.

    "В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями", - заявил северокорейский лидер.

    Он добавил, что любые попытки Южной Кореи хоть как-то посягнуть на суверенитет КНДР приведут к незамедлительному и жесткому ответу.

    Ким Чен Ын Сиуация на Корейском полуострове Северная Корея Южная Корея
