    Тегеран изучает переданные через посредников инициативы Вашингтона

    Тегеран изучает предложения Вашингтона по разрешению кризисной ситуации, которые были направлены через третьи стороны.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителя МИД исламской республики.

    По словам собеседника телеканала, иранская сторона уже предложения американской стороны.

    "В настоящее время они находятся на стадии рассмотрения", - сказал исчтоник.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке МИД Ирана Переговоры США И Ирана
    Rəsmi Tehran Vaşinqtonun vasitəçilərlə ötürdüyü təklifləri nəzərdən keçirir
    Ты - Король

