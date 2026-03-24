    Хакеры атаковали Минфин Нидерландов

    • 24 марта, 2026
    • 02:22
    Хакеры атаковали Минфин Нидерландов

    В Министерстве финансов Нидерландов зафиксировали кибератаку, затронувшую системы, которые обеспечивают функционирование ряда ключевых процессов ведомства.

    Как передает Report со ссылкой на местное издание AD, доступ к затронутым атаками системам был принудительно ограничен.

    Представитель ведомства отказалась уточнить, какие конкретно системы оказались под ударом. При этом она заверила, что финансовый оборот не пострадал в результате инцидента.

    "Предоставление услуг гражданам и предприятиям со стороны налоговой службы, таможенного ведомства и службы социальных выплат продолжается в штатном режиме", - заявила она.

    Служба IT-безопасности министерства, обнаружившая факт несанкционированного проникновения, инициировала расследование произошедшего.

    Минфин Нидерландов хакерская атака Налоговая служба
    Niderland Maliyyə Nazirliyinin sistemləri kiberhücuma məruz qalıb
