Пакистан готов принять американо-иранские переговоры

Пакистан готов выступить в качестве площадки для проведения переговоров между Вашингтоном и Тегераном при условии обоюдного согласия сторон.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Хуссейн Андраби.

"Если обе стороны выразят согласие, Пакистан в любой момент готов организовать переговорный процесс", - подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что пакистанские власти содействовали организации негласного обмена посланиями между иранским правительством и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.