    Пакистан готов принять американо-иранские переговоры

    • 24 марта, 2026
    • 01:50
    Пакистан готов выступить в качестве площадки для проведения переговоров между Вашингтоном и Тегераном при условии обоюдного согласия сторон.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Тахир Хуссейн Андраби.

    "Если обе стороны выразят согласие, Пакистан в любой момент готов организовать переговорный процесс", - подчеркнул дипломат.

    Ранее стало известно, что пакистанские власти содействовали организации негласного обмена посланиями между иранским правительством и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.

