Pakistan ABŞ-İran danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır
- 24 mart, 2026
- 02:19
Pakistan tərəflərin qarşılıqlı razılığı şərti ilə Vaşinqton və Tehran arasında danışıqların keçirilməsi üçün məkan kimi çıxış etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan xarici siyasət idarəsinin rəsmi nümayəndəsi Tahir Hüseyn Əndrabi CNN telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Əgər hər iki tərəf razılıq verərsə, Pakistan istənilən vaxt danışıqlar prosesini təşkil etməyə hazırdır", - diplomat vurğulayıb.
Daha əvvəl məlum olub ki, Pakistan hakimiyyəti İran hökuməti ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff, həmçinin Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner arasında gizli mesaj mübadiləsinin təşkilinə köməklik göstərib.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp cari danışıqlar çərçivəsində Vaşinqtonla Tehran arasında razılaşmalar əldə olunacağı təqdirdə, Hörmüz boğazının dərhal açılacağına əminliyini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Tehranla Yaxın Şərqdəki münaqişənin "tam nizamlanması" barədə "çox yaxşı" danışıqlar aparıb. Öz növbəsində, İran iddia edir ki, ABŞ ilə birbaşa təmas olmayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.