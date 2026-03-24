    В РФ заявили о начале масштабной атаки на Украину

    • 24 марта, 2026
    • 03:42
    В РФ заявили о начале масштабной атаки на Украину

    Вооруженные силы РФ приступили к проведению масштабной атаки по территории Украины.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на российские провоенные Telegram-каналы.

    Согласно информации, российские ВС произвели запуск беспилотных летательных аппаратов сразу с шести направлений. Кроме того, в ночные часы 24 марта прогнозируются пуски от 20 до 30 крылатых ракет Х-101, до 30 баллистических ракет комплекса "Искандер-М", порядка 20 ракет класса "Калибр", а также до 16 крылатых ракет "Искандер-К" и "Изделие-30".

    Вдобавок к этому, по имеющейся информации, в направлении украинской территории планируется направить от 500 до 600 беспилотных летательных аппаратов, а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон".

    Ранее об угрозе возможно массированной атаки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    ВС России Российско-украинский конфликт Масштабная атака
