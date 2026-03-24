    Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna ərazisinə genişmiqyaslı hücuma başlayıb.

    "Report" bu barədə Rusiyanın "Telegram" kanallarına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri eyni vaxtda altı istiqamətdən pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) buraxılışını həyata keçirib. Bundan əlavə, martın 24-ü gecə saatlarında 20-dən 30-a qədər "X-101" qanadlı raketinin, "İskəndər-M" kompleksinin 30-a qədər ballistik raketinin, 20-yə yaxın "Kalibr" sinifli raketin, həmçinin 16-ya qədər "İskəndər-K" və "İzdeliye-30" qanadlı raketinin buraxılışı proqnozlaşdırılır.

    Mövcud məlumata görə, Ukrayna ərazisi istiqamətində 500-dən 600-ə qədər PUA-nın, eləcə də "Kinjal" və "Sirkon" hipersəs raketlərinin yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski mümkün kütləvi hücum təhlükəsi barədə məlumat vermişdi.

    В РФ заявили о начале масштабной атаки на Украину

    Son xəbərlər

    04:50

    Şimali Koreya lideri ölkəsinin nüvə statusundan heç vaxt imtina etməyəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    04:06

    Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Digər ölkələr
    03:42

    CENTCOM: ABŞ əməliyyatlar başlayandan İranda 9 mindən çox hədəfi məhv edib

    Digər ölkələr
    03:15

    Kolumbiyada hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində azı 38 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    02:48

    Niderland Maliyyə Nazirliyinin sistemləri kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    02:19

    Pakistan ABŞ-İran danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    01:54

    Azərbaycan diplomatı BMT iclasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıqdan danışıb

    Xarici siyasət
    01:28

    NYT İranın Xarq adasına ehtimal edilən hücum ssenarisini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:56

    İranın ali dini liderinin hərbi müşaviri müharibənin bitməsi üçün üç şərt irəli sürüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti