    Zelenski: Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşa bilər

    • 24 mart, 2026
    • 00:16
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşa bilər

    Rusiya qüvvələri Ukraynaya yeni kütləvi zərbə endirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.

    O, vətəndaşları hava həyəcanı siqnallarını diqqətlə izləməyə çağırıb.

    "Rusların kütləvi zərbə endirə biləcəyinə dair kəşfiyyat məlumatları. HHM üçün müvafiq sərəncamlarımız artıq verilib", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    Bazar ertəsi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yeni kütləvi zərbə təhlükəsi barədə məlumatları yerli "Telegram" kanalları da yayıb. Rusiyanın guya prioritet hədəflər sırasında olan Kiyev dəmir yolu vağzalına hücum edə biləcəyi barədə məlumatlar var idi.

    kütləvi raket zərbəsi hava həyəcanı siqnalları Ukrayna
    Зеленский: Россия может готовить массированный удар по Украине

    00:38

    Britaniyada yanacaq satışı məhdudlaşdırılıb

    00:16

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşa bilər

    23:53

    KİV: İran ordusu Hörmüz boğazında nəzarəti tam ələ keçirdiyini bəyan edib

    23:41

    Ukrayna PUA əleyhinə yeni dronlar alacaq

    23:34

    Qustavo Petro: Kolumbiyadakı təyyarə qəzasında bir nəfər ölüb, 77 nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB-2

    23:29

    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib

    23:07

    FT: Pakistan İranla ABŞ arasında məxfi əlaqə kanalı təmin edib

    22:55

    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    22:48

    SEPAH ABŞ bazalarına ilk dəfə "Zülfüqar" raketi ilə zərbələr endirildiyini bildirib

