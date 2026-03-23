Зеленский: Россия может готовить массированный удар по Украине

Российские силы могут осуществить новый массированный удар по Украине.

Как передает Report, об этом в вечернем обращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги

"Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были", - подчеркнул украинский лидер.

Сообщения об угрозе нового массированного удара ВС России в понедельник также обнародовали местные мониторинговые Telegram-каналы. Были сведения, что РФ могут атаковать железнодорожный вокзал Киева, который якобы в числе приоритетных целей.