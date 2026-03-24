Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 05:20
    Сенат США одобрил кандидатуру Маллина на должность главы МВБ

    Сенат (верхняя палата) Конгресса США одобрил назначение Маркуэйна Маллина на должность нового главы американского Министерства внутренней безопасности.

    Как передает Report, прямую трансляцию голосования в Сенате вел телеканал C-SPAN.

    За утверждение кандидатуры Маллина отдали голоса 54 сенатора, тогда как 45 членов верхней палаты проголосовали против. Для получения одобрения Сената кандидату было необходимо было набрать простое большинство голосов.

    Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Маллина 5 марта. Он отправил в отставку с поста главы МВБ США Кристи Ноэм. 48-летний Маллин является членом Сената Конгресса от штата Оклахома. Он индеец из племени чероки и станет вторым членом президентского кабинета, представляющим коренное население.

    Сенат США Министерство внутренней безопасности США Голосование в Сенате Маркуэйн Маллин Кристи Ноэм Дональд Трамп
    Последние новости

    05:39

    В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Перу погибли более 10 человек

    Другие страны
    05:20

    Сенат США одобрил кандидатуру Маллина на должность главы МВБ

    Другие страны
    04:53

    Тегеран изучает переданные через посредников инициативы Вашингтона

    Другие страны
    04:18

    Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от статуса ядерной страны

    Другие страны
    03:42

    В РФ заявили о начале масштабной атаки на Украину

    Другие страны
    03:06

    CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

    Другие страны
    02:56

    При крушении военного самолета в Колумбии погибли не менее 38 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    02:47

    Азербайджанский дипломат выступил на заседании ООН на тему миграции

    Внешняя политика
    02:22

    Хакеры атаковали Минфин Нидерландов

    Другие страны
    Лента новостей