Сенат США одобрил кандидатуру Маллина на должность главы МВБ

Сенат (верхняя палата) Конгресса США одобрил назначение Маркуэйна Маллина на должность нового главы американского Министерства внутренней безопасности.

Как передает Report, прямую трансляцию голосования в Сенате вел телеканал C-SPAN.

За утверждение кандидатуры Маллина отдали голоса 54 сенатора, тогда как 45 членов верхней палаты проголосовали против. Для получения одобрения Сената кандидату было необходимо было набрать простое большинство голосов.

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Маллина 5 марта. Он отправил в отставку с поста главы МВБ США Кристи Ноэм. 48-летний Маллин является членом Сената Конгресса от штата Оклахома. Он индеец из племени чероки и станет вторым членом президентского кабинета, представляющим коренное население.