CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

Американские войска уничтожили более 9 тыс. целей с начала военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В результате ударов было уничтожено или повреждено более 140 иранских военных кораблей, отметили военные.

Указывается, что в операциях задействованы многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Отмечается также, что американские войска по-прежнему сосредоточены на ликвидации иранских баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и уничтожении военно-промышленной базы.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.