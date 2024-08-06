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Сергей Шойгу и Рамиль Усубов обсудили вопросы безопасности в регионе

Сергей Шойгу и Рамиль Усубов обсудили вопросы безопасности в регионе Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку провел встречу с секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.
В регионе
6 августа 2024 г. 17:47
Сергей Шойгу и Рамиль Усубов обсудили вопросы безопасности в регионе

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку провел встречу с секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждался самый широкий круг вопросов. Это, конечно, в первую очередь безопасность на Южном Кавказе. Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс", - заявил Шойгу журналистам, комментируя встречи в Баку.

Он также добавил, что в рамках рабочей поездки обсуждались транспортные проекты, в частности коридор "Север-Юг".

Напомним, что 6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

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Версия на английском языке Sergey Shoygu, Ramil Usubov discuss security in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov və Sergey Şoyqu regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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