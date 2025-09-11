Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 19:31
    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    Зангезурский коридор имеет не только региональную, но и международную значимость.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом журналистам заявил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

    "Эта коммуникация очень важна. Зангезурский коридор имеет решающее значение для обеспечения связи не только между Арменией и Турцией, но и со всей Центральной Азией и тюркими государствами. Мы стремимся открыть его в короткие сроки, следуя указаниям нашего президента, и внести вклад в экономику обеих стран, и в особенности Игдыра и Карса", - отметил Кылыч.

    Касаясь нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, он отметил, что совместно со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном ведется работа, нацеленная на развитие экономики двух стран и региона в целом.

    Дипломат сообщил, что возглавляемая им делегация направится в Ереван через погранпункт Алиджан в Ыгдыре для проведения ряда встреч.

    Армения Турция Зангезурский коридор Рубен Рубинян Сердар Кылыч
    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Последние новости

    19:55

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    19:53

    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    19:48

    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей

    Другие страны
    19:33

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    19:32

    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    Другие страны
    19:31

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    19:28

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие
    19:25

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    19:23

    Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

    Другие страны
    Лента новостей