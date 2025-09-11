İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:25
    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Ermənistan Türkiyə ilə sərhədin açılmasına müsbət yanaşır və bəzi layihələrdən əvvəl texniki işlərin görülməsi vacibdir.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ermənistanla normallaşma üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç jurnalistlərə açıqlamasında deyib. 

    "Bu kommunikasiya xətti yalnız Türkiyə ilə Ermənistan arasında deyil, bütün Mərkəzi Asiya və Türk respublikalarına açılım baxımından mühümdür. Qısa müddətdə bu xətti açaraq İğdır və Qarsın iqtisadiyyatına töhfə vermək arzumuzdur", - o bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, Ermənistandakı xüsusi nümayəndə ilə bir sıra işlər aparılır və gələcəkdə iki ölkənin, xüsusilə bu bölgənin iqtisadi həyatına töhfə verilməsi nəzərdə tutulur. 

    Diplomat bildirib ki, rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Alican sərhəd qapısından keçərək Ermənistanın paytaxtı İrəvanda görüşlər keçirəcək.

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

