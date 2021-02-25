Семеро армян получили по 2 года за разгром азербайджанского ресторана в Москве

Нападение на ресторан на улице Братиславской произошло в июле 2020 года

Никулинский суд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд признал Артак и Сейран Никояна, Армена и Арсена Априяна, Аргишта и Нарега Петросяна, а также Размига Саакяна виновными по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима", - сказали в суде.

Нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве произошло в июле 2020 года на Братиславской улице. На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения в зале заведения видно, как туда врывается толпа с палками и начинает крушить мебель и посуду, а также пытается атаковать находящегося в зале человека. Вскоре все участники нападения были задержаны, 27 июля прошлого года суд избрал им меру пресечения в виде ареста.