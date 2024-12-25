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Семь человек задержаны за попытку покушения на топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье

Семь человек задержаны за попытку покушения на топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье СК России проводит расследование по делу о попытке покушения в Подмосковье на топ-менеджера одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в его личном автомобиле. Задержаны семь человек, включая троих несовершеннолетних. Его имя не указывается.
В регионе
25 декабря 2024 г. 10:33
Семь человек задержаны за попытку покушения на топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье

СК России проводит расследование по делу о попытке покушения в Подмосковье на топ-менеджера одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в его личном автомобиле. Задержаны семь человек, включая троих несовершеннолетних. Имя топ-менеджера не указывается.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в СК РФ.

Сообщается, что организаторами выступили украинские спецслужбы.

С ноября по декабрь 2024 года неизвестные лица через мессенджеры в социальных сетях вышли на жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей. Они обещали от 1 млн руб. за убийство одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро предприятия машиностроения. Задержанные заложили под автомобиль потерпевшего самодельное взрывное устройство, которое должно было сдетонировать при движении машины. Однако ФСБ России успел задержать злоумышленников в момент установки устройства.

Задержанных обвиняют в наблюдении за местом стоянки автомобиля руководителя предприятия, изготовлении самодельного взрывного устройства и его закладке для подрыва. Утверждается, что фигуранты дела раньше устанавливали сим-боксы для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России. Они также выводили полученные деньги и обналичивали их.

По данным ФСБ, предполагаемые преступники дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

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