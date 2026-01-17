Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в Ереване

Семь участников несанкционированной акции протеста перед зданием посольства Ирана в Ереване задержаны.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

"Безопасность митинга, проходящего перед посольством Исламской Республики Иран, должным образом обеспечивается полицией Армении. Марш не был санкционирован, по этой причине 7 человек были подвергнуты административному аресту", - заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Армении Нарек Саргсян.

В Ереване перед иранским посольством акцию протеста проводят проживающие в Армении граждане Ирана. Участники акции протестуют против действий властей Ирана в отношении демонстрантов в различных иранских городах и требуют светской власти вместо религиозного управления.

Протестующие намеревались провести шествие в направлении Голубой мечети, однако полиция не разрешает шествие, указывая, что оно не санкционировано. Протестующие начали сидячую акцию у здания посольства.