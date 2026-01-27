В Англии выпустят чат-боты на основе ИИ для приема звонков в полицию

Власти Великобританские намерены использовать чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для приема звонков от населения в полицию, которые не имеют срочного характера.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на главу МВД Соединенного Королевства Шабану Махмуд.

Планируется, что виртуальный помощник будет в состоянии принять решение, стоит ли звонок того, чтобы напрямую перевести его на оператора, сотрудника полиции или в другую экстренную службу.

"Будет создан новый национальный центр по искусственному интеллекту - Police.AI, - который займется внедрением ИИ во всех полицейских подразделениях, чтобы освободить сотрудников от бумажной работы и ежегодно освобождать до 6 млн рабочих часов для службы "на передовой" - это 3 тыс. полицейских", - отмечается в заявлении Махмуд, распространенном на сайте правительственной информации.

Согласно задумкам главы ведомства, ИИ также будет использоваться для анализа записей с камер наружного наблюдения, умных видеодомофонов и мобильных телефонов, а также данные с систем автоматического распознавания лиц. Их охват планируется увеличить в пять раз, распространив на всю Англию и Уэльс.

Также отмечается, что при этом число полицейских служб в Англии и Уэльсе будет уменьшено с нынешних 43 до 12 путем слияния. Однако быстрым этот процесс не будет. К 2029 году МВД планирует завершить лишь одно укрупнение, чтобы взять его за модель для будущей оптимизации системы.