    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 04:51
    В России может быть введен режим частичного ограничения доступа к Википедии

    "Википедия" в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке в России из-за искажения в ее статьях исторических и других фактов.

    Как передает Report, об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью агентству ТАСС.

    По словам депутата, по мере роста популярности российских платформ встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, которые умышленно искажают исторические факты и некорректны по отношению к тому или иному государству.

    "Уже очевидно, что в России сложилось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис "Википедия" может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации", - сказал депутат.

    По его словам, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся к истории России в целом - царской, советской и нынешней.

    "Я считаю, что определенные меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением", - заключил Свинцов.

