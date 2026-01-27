НАТО разрабатывает защитный ИИ для борьбы с дезинформацией

Североатлантический альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения и классификации ложной информации в реальном времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данная информация содержится в отчете НАТО, находящегося в распоряжении информационного агентства.

Отмечается, что доклад "Война - это игра разума: противодействие вооруженной информации" опубликован в январе Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла "Серия "Стратегия". Авторы исследования - Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья. Они подчеркивают, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для манипулирования восприятием реальности.

Согласно отчету, альянс делает ставку на трехсторонний подход к защите когнитивной сферы: технологический, регуляторный и образовательный.

Также сообщается, что технологический столп предполагает использование машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", которые будут взаимодействовать с уязвимыми группами населения для укрепления их устойчивости к манипуляциям.