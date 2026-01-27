Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    НАТО разрабатывает защитный ИИ для борьбы с дезинформацией

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 03:15
    НАТО разрабатывает защитный ИИ для борьбы с дезинформацией

    Североатлантический альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения и классификации ложной информации в реальном времени.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данная информация содержится в отчете НАТО, находящегося в распоряжении информационного агентства.

    Отмечается, что доклад "Война - это игра разума: противодействие вооруженной информации" опубликован в январе Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла "Серия "Стратегия". Авторы исследования - Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья. Они подчеркивают, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для манипулирования восприятием реальности.

    Согласно отчету, альянс делает ставку на трехсторонний подход к защите когнитивной сферы: технологический, регуляторный и образовательный.

    Также сообщается, что технологический столп предполагает использование машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", которые будут взаимодействовать с уязвимыми группами населения для укрепления их устойчивости к манипуляциям.

    НАТО искусственный интеллект дезинформация доклад

    Последние новости

    04:08

    В Англии выпустят чат-боты на основе ИИ для приема звонков в полицию

    Другие страны
    03:47

    США повысили пошлины на некоторые товары из Южной Кореи

    Другие страны
    03:15

    НАТО разрабатывает защитный ИИ для борьбы с дезинформацией

    Другие страны
    02:56

    Тунис готов предоставить площадку для конференции по ливийскому урегулированию

    Другие страны
    02:37

    Ахмед аш-Шараа встретится в Москве с Владимиром Путиным

    Другие страны
    02:01

    Axios: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов США по Ирану

    Другие страны
    01:46

    Посол Франции в Киеве: Поставки истребителей Mirage 2000 для Украины продолжаются

    Другие страны
    01:04

    Украина официально вышла из соглашения СНГ об охране границ

    Другие страны
    00:32

    Прошло три года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

    Другие
    Лента новостей