    США повысили пошлины на некоторые товары из Южной Кореи

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 03:47
    США повысили пошлины на некоторые товары из Южной Кореи

    Поскольку законодательный орган Южной Кореи не одобрил торговое соглашение, для этой страны вводится режим повышенных тарифов.

    Как передает Report, написал Президент США Дональд Трамп в соцсети в Truth Social.

    "Поскольку законодательный орган Южной Кореи не принял наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я повышаю пошлины на автомобили, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию, а также все ответные пошлины с 15% до 25%", - заявил глава Белого дома

    Он выразил уверенность в том, что Национальное собрание Южной Кореи не выполняет условия договоренностей с США.

    Трамп отметил, что Вашингтон и Сеул достигли договоренностей в сфере торговли в июле 2025 года, а в октябре подтвердили их условия. "Почему корейский законодательный орган не утвердил это? – задался вопросом американский лидер.

    "Наши торговые сделки очень важны для Америки. Применительно к каждой из этих сделок мы действовали быстро, чтобы уменьшить пошлины в соответствии с согласованными условиями. Мы, конечно, ожидаем, что наши торговые партнеры будут делать то же самое", - заключил Трамп.

