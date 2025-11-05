Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в Сургуте
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 07:10
Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России и следователи окружного управления СК РФ.
Последние новости
07:27
Фото
Видео
По меньшей мере семеро погибли при крушении самолета в Кентукки - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
07:10
Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в СургутеВ регионе
06:38
Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 66Другие страны
06:22
CBS: Демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-ЙоркаДругие страны
05:50
Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страныДругие страны
05:17
Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотикамиДругие страны
04:43
При пожаре в доме престарелых в Боснии и Герцеговине погибли 10 человекДругие страны
04:05
Замглавы МИД РФ: В НАТО на учениях отрабатывают сценарий блокирования КалининградаВ регионе
03:39