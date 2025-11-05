Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в Сургуте

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 07:10
    Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    "Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.

    Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России и следователи окружного управления СК РФ.

    пожар Россия МЧС
    Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölüb

    Лента новостей