Семь человек, включая детей, погибли при пожаре в Сургуте

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России и следователи окружного управления СК РФ.