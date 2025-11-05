Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölüb
Region
- 05 noyabr, 2025
- 07:28
Rusiyanın Xantı-Mansi Muxtar Dairəsinin Surqut şəhərində bağ evində baş verən yanğın nəticəsində dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər həlak olub.
"Report"un yerli KİV-lərə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Yanğın nəticəsində yeddi nəfər həlak olub, onlardan dördü uşaqdır... Kəşfiyyat və konstruksiyaların sökülməsi zamanı yanğınsöndürənlər həyat əlamətləri olmayan üç böyük və dörd uşağın cəsədini aşkar ediblər", - məlumatda qeyd olunub.
Yanğının səbəbi elektrik avadanlığının qurulması və istismarı qaydalarının pozulması ola bilər, lakin hazırda hadisənin bütün hallarını Rusiya FHN-in təhqiqatçıları və İstintaq Komitəsinin müstəntiqləri araşdırır.
Son xəbərlər
08:20
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri bəlli olubMədəniyyət siyasəti
08:16
Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:10
Foto
Nasaz yük avtomobili Zığ şosesində sıxlığa səbəb olubİnfrastruktur
08:00
Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs veribDigər ölkələr
07:36
Kentakidəki təyyarə qəzasında azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
07:28
Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölübRegion
07:12
Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıbDigər ölkələr
06:51
"CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlirDigər ölkələr
06:07