Секретарь Совбеза Армении проведет переговоры в Германии
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 12:40
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сегодня отправится с рабочим визитом в ФРГ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Григорян проведет в Берлине ряд встреч.
