    Секретарь Совбеза Армении проведет переговоры в Германии

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 12:40
    Секретарь Совбеза Армении проведет переговоры в Германии

    Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сегодня отправится с рабочим визитом в ФРГ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Григорян проведет в Берлине ряд встреч.

    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Almaniyada danışıqlar aparacaq

